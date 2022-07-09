«Я полностью согласен с ними». Випс прокомментировал жёсткое заявление Ф-2

Эстонский пилот «Хайтека» Юри Випс прокомментировал заявление Формулы-2. Пресс-служба гоночной серии ранее отреагировала на решение «Хайтека» оставить Випса в команде до конца сезона, заявив, что «мы бы не приняли подобного решения».



«Я полностью принимаю это и согласен с Формулой-2. Я совершил огромную ошибку и оскорбил многих людей, так что они абсолютно правы, говоря подобное. Я очень благодарен «Хайтеку» за то, что они дали мне второй шанс. Сейчас моя главная цель состоит в том, чтобы продолжить сезон и показать хорошие результаты, но я также должен стать лучше и показать всем, что извлёк урок из той ситуации», — цитирует Випса Motorsport.



После расистского скандала, в который попал Випс, «Ред Булл» расторг с ним контракт резервного и тест-пилота. Однако Кристиан Хорнер сообщил, что эстонский гонщик останется частью молодёжной программы команды.

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