Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Австрии, Леклер — второй, Хэмилтон — восьмой

В Шпильберге завершилась спринтерская гонка Гран-при Австрии. Победу в ней одержал стартовавший с поула пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым к финишу пришёл гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим финишировал напарник Леклера Карлос Сайнс.



Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», финишировал восьмым.



Формула-1. Гран-при Австрии. Спринт



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 23 круга

2. Шарль Леклер («Феррари»)

3. Карлос Сайнс («Феррари»)

4. Джордж Расселл («Мерседес»)

5. Серхио Перес («Ред Булл»)

6. Эстебан Окон («Альпин»)

7. Кевин Магнуссен («Хаас»)

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)

9. Мик Шумахер («Хаас»)

10. Валттери Боттас («Альфа Ромео»)

11. Ландо Норрис («Макларен»)

12. Даниэль Риккардо («Макларен»)

13. Алекс Албон («Уильямс»)

14. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео»)

16. Пьер Гасли («Альфа Таури»)

17. Юки Цунода («Альфа Таури»)

18. Николас Латифи («Уильямс»)

19. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — сход

20. Фернандо Алонсо («Альпин») — сход.