Сайнс: нам нужно улучшить скорость, Ферстаппен смотрелся очень сильно

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал третий результат в спринте Гран-при Австрии Формулы-1.
«Я хорошо стартовал, затем у меня была пара сражений — с Максом в третьем повороте и потом с Шарлем в том же третьем чуть позже в ходе гонки. Было весело, как и должно быть — хорошие гонки. Вероятно, я немного перегрел шины позади Шарля, так что пришлось сбавить ход, чтобы восстановить их состояние и закончить гонку.
Нам нужно улучшить скорость, потому что Макс смотрелся в начале очень сильно. Затем потихоньку всё стало выглядеть так, словно мы начинаем соответствовать его скорости. Завтра будет длинная гонка, всякое может произойти. Важно, что мы оба в борьбе и попробуем сделать максимум, чтобы победить Макса», — приводит слова Сайнса Sky Sports.
- 9 июля 2022
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