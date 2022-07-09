Алонсо: если посчитать все сходы и невезения, то я потерял уже 60-70 очков

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал сход в спринтерской гонке Гран-при Австрии.



«За пять минут до старта машина просто отключилась. Мы не смогли её включить. Мы попробовали завести машину с помощью внешнего блока питания, но это тоже не сработало. Судя по всему, проблема была серьёзнее. Главное — успеть всё исправить к завтрашней гонке.



Вполне можно сказать, что уикенд для нас закончен, да. Мы уже видели, как машины здесь выстраиваются в паровозик и обгонять становится практически невозможно. Так что нас ждёт не самая интересная гонка с паровозиками DRS. Мы попробуем действовать креативно, придумать что-то в плане стратегии. Может быть, нам повезёт с машиной безопасности.



Если посчитать все сходы и невезения, то я потерял уже очков 70. 60 — точно. Я правда горд тем, как я выступаю в этом году. Если мы не будем набирать очки вот по таким причинам, то, конечно, я буду расстраиваться. Но не так сильно, как если бы мы теряли очки из-за моих ошибок», — приводит слова Алонсо Motorsport.