Версхор выиграл основную гонку Ф-2 в Австрии, Другович и Пуршер не попали в топ-10

Рихард Версхор стал победителем основной гонки Формулы-2 на «Ред Булл Ринге» благодаря решению начать гонку на шинах для сухой погоды, хотя трасса оставалась влажной. Версхор опередил лидеров, решивших стартовать на дождевых шинах, и затем контролировал отрыв от Джехана Дарувалы. Индиец перед финишем пропустил вперёд Роберто Мери (автора ещё одного прорыва на сликах), однако экс-пилота Ф-1 оштрафовали на пять секунд за несоблюдение границ трассы. Поэтому Дарувала стал вторым, Логан Сарджент — третьим. Оба фаворита сезона Фелипе Другович и Тео Пуршер, стартовавшие на дождевых покрышках, не набрали очков.
Формула-2. Австрия. Основная гонка
1. Рихард Версхор — 40 кругов.
2. Джехан Дарувала +13.7.
3. Логан Сарджент +14.1.
4. Энцо Фиттипальди +14.6.
5. Роберто Мери +15.7.
6. Деннис Хаугер +20.1.
7. Джейк Хьюз +24.2.
8. Олли Колдуэлл +26.2.
9. Аюму Иваса +27.2.
10. Юри Випс +27.9.
11. Рой Ниссани +28.5.
12. Лиам Лоусон +30.0.
13. Фелипе Другович +33.1.
14. Тео Пуршер +33.9.
15. Фредерик Вести +40.8.
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