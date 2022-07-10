Версхор выиграл основную гонку Ф-2 в Австрии, Другович и Пуршер не попали в топ-10

Рихард Версхор стал победителем основной гонки Формулы-2 на «Ред Булл Ринге» благодаря решению начать гонку на шинах для сухой погоды, хотя трасса оставалась влажной. Версхор опередил лидеров, решивших стартовать на дождевых шинах, и затем контролировал отрыв от Джехана Дарувалы. Индиец перед финишем пропустил вперёд Роберто Мери (автора ещё одного прорыва на сликах), однако экс-пилота Ф-1 оштрафовали на пять секунд за несоблюдение границ трассы. Поэтому Дарувала стал вторым, Логан Сарджент — третьим. Оба фаворита сезона Фелипе Другович и Тео Пуршер, стартовавшие на дождевых покрышках, не набрали очков.



Формула-2. Австрия. Основная гонка



1. Рихард Версхор — 40 кругов.

2. Джехан Дарувала +13.7.

3. Логан Сарджент +14.1.

4. Энцо Фиттипальди +14.6.

5. Роберто Мери +15.7.

6. Деннис Хаугер +20.1.

7. Джейк Хьюз +24.2.

8. Олли Колдуэлл +26.2.

9. Аюму Иваса +27.2.

10. Юри Випс +27.9.

11. Рой Ниссани +28.5.

12. Лиам Лоусон +30.0.

13. Фелипе Другович +33.1.

14. Тео Пуршер +33.9.

15. Фредерик Вести +40.8.