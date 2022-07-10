Карлос Сайнс сошёл с гонки Гран-при Австрии из-за возгорания болида

Пилот команды «Феррари», испанец Карлос Сайнс, сошёл с гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая в настоящий момент проходит в Шпильберге на трассе «Ред Булл Ринг».

Причиной же схода стало возгорание болида, испанцу пришлось на ходу выпрыгивать из машины. На момент инцидента Сайнс шёл в тройке лидеров и готовился к тому, чтобы обойти действующего лидера чемпионата и пилота команды «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена.

Напомним, Сайнс, стартовавший с третьей позиции, стал третьим в квалификации Гран-при Австрии, уступив напарнику по команде, монегаску Шарлю Леклеру и Максу Ферстаппену.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Австрии Формулы-1: текстовая трансляция Гран-при Австрии.