Карлос Сайнс сошёл с гонки Гран-при Австрии из-за возгорания болида
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Пилот команды «Феррари», испанец Карлос Сайнс, сошёл с гонки Гран-при Австрии Формулы-1, которая в настоящий момент проходит в Шпильберге на трассе «Ред Булл Ринг».
Причиной же схода стало возгорание болида, испанцу пришлось на ходу выпрыгивать из машины. На момент инцидента Сайнс шёл в тройке лидеров и готовился к тому, чтобы обойти действующего лидера чемпионата и пилота команды «Ред Булл», голландца Макса Ферстаппена.
Напомним, Сайнс, стартовавший с третьей позиции, стал третьим в квалификации Гран-при Австрии, уступив напарнику по команде, монегаску Шарлю Леклеру и Максу Ферстаппену.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию Гран-при Австрии Формулы-1: текстовая трансляция Гран-при Австрии.
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