Магнуссен — о выступлении на ГП Австрии: всю гонку молился богу, чтобы не взорвался мотор

Пилот команды «Хаас», датчанин Кевин Магнуссен прокомментировал выступление в гонке Гран-при Австрии, состоявшейся вчера, 10 июля, в Шпильберге. Напомним, Магнуссен финишировал восьмым, показав второй для себя результат в сезоне.
«Что за уикенд для команды! Было здорово. Нам наконец-то повезло после четырёх или пяти неприятных гонок. Трудно не расстраиваться из-за этого, но в последних двух гонках мы показали отличный темп, особенно сегодня.
На протяжении всей гонки у меня были небольшие проблемы с двигателем, и я просто молился богу, чтобы он не взорвался, чего и не произошло. И я крайне рад тому, что смог закончить заезд без проблем. У нас получилась отличная квалификация, отличный спринт и, наконец, отличная гонка» – приводит слова Магнуссена пресс-служба команды.
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