Феттель рассказал, как будет принимать решение, оставаться ли в Формуле-1

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о своих планах на будущее.



«Я хочу бороться не только за очки, но и за победы, иначе пропадает задор. В ближайшие несколько недель вместе со своей семьёй я должен буду разобраться и понимать, насколько реалистичны мои цели и сколько энергии у меня осталось, чтобы продолжать расти вместе с командой», — приводит слова Себастьяна Феттеля журналист Давиде Руссо в своих социальных сетях.



Ранее BBC сообщал, что Себастьян Феттель фигурирует в списке потенциальных пилотов на замену Даниэлю Риккардо в «Макларене» в следующем сезоне.



В нынешнем сезоне Феттель с 15 очками занимает 14-ю позицию в личном зачёте. Лучшим его результатом стало шестое место на Гран-при Азербайджана.