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Феттель рассказал, как будет принимать решение, оставаться ли в Формуле-1

Феттель рассказал, как будет принимать решение, оставаться ли в Формуле-1
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Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о своих планах на будущее.

«Я хочу бороться не только за очки, но и за победы, иначе пропадает задор. В ближайшие несколько недель вместе со своей семьёй я должен буду разобраться и понимать, насколько реалистичны мои цели и сколько энергии у меня осталось, чтобы продолжать расти вместе с командой», — приводит слова Себастьяна Феттеля журналист Давиде Руссо в своих социальных сетях.

Ранее BBC сообщал, что Себастьян Феттель фигурирует в списке потенциальных пилотов на замену Даниэлю Риккардо в «Макларене» в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне Феттель с 15 очками занимает 14-ю позицию в личном зачёте. Лучшим его результатом стало шестое место на Гран-при Азербайджана.

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