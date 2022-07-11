Сергей Сироткин оценил прогресс Мика Шумахера

Бывший гонщик Формулы-1 Сергей Сироткин поделился мнением о пилоте «Хааса» Мике Шумахере.



«Стоит отметить прогресс Мика Шумахера. Сложно сказать, верил я в это или нет. У Мика традиционная история, что он начинает сезон, начинает его плохо, первый сезон проезжает плохо, второй год начинает чуть ли не хуже, чем первый, когда все уже говорят, что с Миком всё ясно, он начинает незаметно ехать, потом выигрывает всё подряд до конца года и чудом берёт титул, будто так и было спланировано.



Так ли это сейчас? Не знаю, но хочется верить, что пилот с такой фамилией сможет продолжить успехи отца. Радостно за него, что он смог переломить ситуацию, на него оказывалось большое давление. Это хорошо для средней группы. Интересно, что «Хаас», не обновлявший машину, всё равно едет на трассах, которые ему подходят», — сказал Сергей Сироткин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.