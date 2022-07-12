«Лидерам дозволено больше». Егор Оруджев высказался о непоследовательности судей в Ф-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о ситуации вокруг непоследовательности действий судей в Формуле-1 в сезоне-2022.



«В Ф-1 абсолютная нестабильность штрафов. Лидерам дозволено больше. И за одни и те же нарушения/инциденты дают разные штрафы. Слишком много политики за кадром. С моей точки зрения, нужны более чёткие правила. Например, что значит «выдавил с трассы», «не оставил места» и так далее. За каждое – определённый штраф, который касается как болидов «Ред Булл», так и «Уильямса» и всех остальных», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».



Напомним, на пятничном брифинге пилотов в Австрии Себастьян Феттель покинул собрание, перед этим выразив своё разочарование происходившим обсуждением (ФИА и пилоты обсуждали действия судей на Гран-при Великобритании).