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«Лидерам дозволено больше». Егор Оруджев высказался о непоследовательности судей в Ф-1

«Лидерам дозволено больше». Егор Оруджев высказался о непоследовательности судей в Ф-1
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Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о ситуации вокруг непоследовательности действий судей в Формуле-1 в сезоне-2022.

«В Ф-1 абсолютная нестабильность штрафов. Лидерам дозволено больше. И за одни и те же нарушения/инциденты дают разные штрафы. Слишком много политики за кадром. С моей точки зрения, нужны более чёткие правила. Например, что значит «выдавил с трассы», «не оставил места» и так далее. За каждое – определённый штраф, который касается как болидов «Ред Булл», так и «Уильямса» и всех остальных», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».

Напомним, на пятничном брифинге пилотов в Австрии Себастьян Феттель покинул собрание, перед этим выразив своё разочарование происходившим обсуждением (ФИА и пилоты обсуждали действия судей на Гран-при Великобритании).

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