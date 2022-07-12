«Лидерам дозволено больше». Егор Оруджев высказался о непоследовательности судей в Ф-1

Постоянный эксперт «Чемпионата», гонщик программы «СМП Рейсинг» и пилот «Лукойл Рейсинг» в СМП РСКГ Егор Оруджев высказался о ситуации вокруг непоследовательности действий судей в Формуле-1 в сезоне-2022.
«В Ф-1 абсолютная нестабильность штрафов. Лидерам дозволено больше. И за одни и те же нарушения/инциденты дают разные штрафы. Слишком много политики за кадром. С моей точки зрения, нужны более чёткие правила. Например, что значит «выдавил с трассы», «не оставил места» и так далее. За каждое – определённый штраф, который касается как болидов «Ред Булл», так и «Уильямса» и всех остальных», — написал Оруджев в своей колонке для «Чемпионата».
Напомним, на пятничном брифинге пилотов в Австрии Себастьян Феттель покинул собрание, перед этим выразив своё разочарование происходившим обсуждением (ФИА и пилоты обсуждали действия судей на Гран-при Великобритании).
- 12 июля 2022
-
00:14
- 11 июля 2022
-
23:59
-
23:03
-
21:56
-
21:22
-
20:56
-
20:16
-
19:56
-
18:45
-
17:43
-
17:41
-
16:48
-
16:37
-
16:17
-
15:26
-
14:42
-
13:55
-
13:48
-
13:06
-
12:33
-
12:20
-
12:00
-
11:57
-
11:49
-
10:48
-
09:35
-
09:16
-
01:00
-
00:46
-
00:40
-
00:36
-
00:33
-
00:11
- 10 июля 2022
-
22:47
-
21:50