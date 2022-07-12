Гасли: возможно, на данный момент у «Альфа Таури» самая медленная машина в Формуле-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли подвёл итоги Гран-при Австрии. Гонщик считает, что его команда на данном этапе не способна бороться за очки.



«Думаю, нам стоит просто забыть всё, что происходило в минувший уикенд. Мы были очень медленными. Возможно, на данный момент у нас самая медленная машина в Формуле-1, и очень обидно видеть, что мы боремся за последние позиции. Нам необходима перезагрузка и как можно быстрее нужны обновления болида.



У нас действительно давно не было серьёзных обновлений, и мы начали это ощущать. Сейчас наши выступления приносят мало удовольствия, так что, надеюсь, новые детали мы получим совсем скоро, — приводит слова Гасли PlanetF1.



На Гран-при Австрии пилоты «Альфа Таури» Пьер Гасли и Юки Цунода финишировали на 15-м и 16-м местах соответственно.

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