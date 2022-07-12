На Пике подали в суд сразу четыре организации за расистские высказывания в адрес Хэмилтона

В понедельник суд федерального округа принял к рассмотрению публичный гражданский иск против Нельсона Пике за расистские и гомофобные высказывания в адрес Льюиса Хэмилтона. Документ был подан четырьмя организациями, которые требуют компенсации в размере $ 185 тыс. для трёхкратного чемпиона Формулы-1. Теперь у бывшего бразильского гонщика есть 15 дней, чтобы представить возражения.

Напомним, в интервью от ноября прошлого года Пике назвал Хэмилтона «негиньо», что считается оскорблением.

Иск был подан Educafro (ответственным за содействие интеграции чернокожих в государственных и частных университетах), Centro Santo Dias (органом защиты прав человека), Aliança Nacional LGBTI+ и Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas (ABRAFH). Организации требуют «возмещения коллективного морального ущерба и социального вреда, нанесённого чернокожему населению, сообществу LGBTQIA+ и бразильскому народу в целом».



«Мы приятно удивлены. До этого момента правосудие принимало иск о коллективном ущербе только против компаний, а не против одного человека. Это очень большая инновация, которая откроет очень важную дискуссию в стране», — сказал Фрей Давид Сантос, представитель Educafro.