Ландо Норрис назвал глупостью свой штраф на Гран-при Австрии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис остался недоволен решением гоночной дирекции штрафовать гонщиков за нарушение границ трассы.



«Я понимаю, если бы штрафовали за два последних поворота на трассе в Шпильберге. Там, если ты будешь проходить их широко, то можешь получить значительное преимущество перед соперниками. Я свой штраф получил за первый поворот, перед которым заблокировал колесо, попал на бордюр и в итоге не получал преимущества, а наоборот, потерял секунду. Это нарушение границ трассы, но я и так был наказан, потеряв секунду. Этот штраф выглядел глупостью», — цитирует Норриса Racingnews365.



Ландо Норрис, несмотря на штраф, на Гран-при Австрии финишировал на седьмом месте. В общем зачёте пилот «Макларена» располагается также на седьмой строчке.

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