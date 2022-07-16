Никита Мазепин высказался о возможности ещё раз принять участие в ралли «Шёлковый путь»

Российский пилот Никита Мазепин, одержавший победу в дебютном ралли-марафоне «Шёлковый путь» в категории мотовездеходов, высказался о возможности дальнейшего участия в этих соревнованиях.

«Удовольствие супер. Я вам говорил, что если мне понравится, а мне очень понравилось, то, вероятно, я здесь ещё буду перед вами стоять и также выступать. Я надеюсь», — сказал Мазепин после выступления.

Ралли-марафон «Шёлковый путь». Мотовездеходы. Общий зачёт:

1. Никита Мазепин — 34:41.32.

2. Армен Пузян — 35:21.06.

3. Сергей Карякин — 35:32.57.

Где сейчас бывшие российские гонщики Формулы-1:

Напомним, в зачёте грузовиков победителем стал гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников. Для него этот успех стал уже четвёртым в «Шёлковом пути».