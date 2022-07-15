Ферстаппен: у меня никогда не было кумиров, я хотел быть самим собой

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен рассказал, что никогда не искал себе пример для подражания и что ему неинтересно соревноваться по количеству чемпионских титулов.
«У меня никогда не было кумиров. Я с большим уважением отношусь ко многим спортсменам, к их достижениям, но не стремился подражать кому-то. Я старался быть собой. Если вы привязываетесь к кумиру и есть желание копировать его, то можно остаться в проигрыше. Это будет ограничивать развитие, есть риск не стать тем, кем могли.
И я точно так же не хочу сравнивать себя с другими. Просто хочется, чтобы в будущем мог сказать, что сделал всё от меня зависящее, чтобы добиться успеха. Я бы хотел выиграть как можно больше, но тратить своё время и размышлять, у кого сколько титулов, не хочу. Не буду расстроен, если не побью рекорд», — цитирует Ферстаппена Racingnews365.
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