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Попов объяснил, почему произведения О. Генри он ставит выше рассказов Чехова

Попов объяснил, почему произведения О. Генри он ставит выше рассказов Чехова
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Известный российский комментатор Алексей Попов объяснил, почему произведения американского писателя О. Генри ему нравятся больше рассказов русского писателя Антона Чехова.

«Когда я читаю рассказы Чехова, то вижу их совершенно иначе, чем рассказы О. Генри. При всей признанности Чехова как мастера, я вижу там депрессию и неверие в человека. А в человека мы и так не верим. Мы и так все не верим в человека. Зачем нам ещё читать, как действительно в него не надо верить?

А О. Генри, причём он сидел в тюрьме, это тоже надо понимать, у него многие серии, я так понял, автобиографичны: про мелких жуликов, про людей, отбившихся от общества. В каждой самой грустной ситуации в конце у него всегда лучик надежды», — сказал Попов в подкасте «МедиаСреда».

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