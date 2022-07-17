Попов объяснил, почему произведения О. Генри он ставит выше рассказов Чехова

Известный российский комментатор Алексей Попов объяснил, почему произведения американского писателя О. Генри ему нравятся больше рассказов русского писателя Антона Чехова.



«Когда я читаю рассказы Чехова, то вижу их совершенно иначе, чем рассказы О. Генри. При всей признанности Чехова как мастера, я вижу там депрессию и неверие в человека. А в человека мы и так не верим. Мы и так все не верим в человека. Зачем нам ещё читать, как действительно в него не надо верить?



А О. Генри, причём он сидел в тюрьме, это тоже надо понимать, у него многие серии, я так понял, автобиографичны: про мелких жуликов, про людей, отбившихся от общества. В каждой самой грустной ситуации в конце у него всегда лучик надежды», — сказал Попов в подкасте «МедиаСреда».