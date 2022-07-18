Сироткин не верит, что у Леклера заклинило педаль газа во время Гран-при Австрии

Бывший пилот Формулы-1 Сергей Сироткин прокомментировал эпизод, случившийся с Шарлем Леклером во время Гран-при Австрии.
Напомним, в конце гонки у Леклера, по словам самого пилота, возникли проблемы с нажатием на педаль газа. Гонщик сказал, что педаль заедала при 20-30% нажатия. Сироткин убеждён, что будь это на самом деле так, то Леклер не завершил бы гонку.
«Конечно, нет. Представьте себе, что такое 30% нажатия при том, какой интенсивный разгон у машин в Формуле-1. Ты просто заблокируешь себе передние колёса, а задние будут тебя толкать. Даже если остаться на газу на 2-3%, то это будет ощутимой помехой. Возможно, у Леклера была какая-то проблема, но не стоит говорить даже о 7-10%», — сказал Сироткин в видео на YouTube-канале SMP Racing.
Несмотря на проблемы с педалью, Леклер финишировал первым на Гран-при Австрии.
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