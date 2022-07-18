Албон: каждый из моих штрафных баллов является незаслуженным

Пилот «Уильямса» Алекс Албон заявил, что его штрафные баллы в суперлицензии являются незаслуженными.
«Это очень большое количество штрафных баллов. Я бы сказал, что каждый из них является незаслуженным. Но как есть. Не сомневаюсь, что мы снова обсудим последовательность действий судей перед следующей гонкой. Ориентиры могут снова смениться.
У нас сложная ситуация. Думаю, ФИА пытается понять, как именно оценивать пилотаж, а пока есть определённая непоследовательность», — приводит слова Албона RaceFans.
На счету Албона шесть штрафных баллов. Два он получил на Гран-при Саудовской Аравии за столкновение с Лэнсом Строллом, два — за выдавливание Ландо Норриса на этапе в Австрии и ещё по баллу за систематическое нарушение границ трассы в Испании и Монако.
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