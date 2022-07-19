Хэмилтон: теперь я действительно верю, что мы можем победить на одном из ГП этого сезона

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон считает, что его команда способна одержать победу на одном из этапов Гран-при нынешнего сезона.

«В начале этого года я определенно не был уверен, что мы когда-нибудь одержим победу на этой машине. Очевидно, что мы не хотим так думать, но было ощущение, что нам предстоит очень долгий путь, чтобы догнать всех, зная, какого прогресса добиваются другие команды.

Мы сделали большой шаг вперёд в Барселоне, но затем у нас было несколько сложных гонок. В последних же нескольких гонках мы показывали хорошие результаты, так что это обнадёживает. Если ещё немного покопаться, ещё немного потрудиться, надеюсь, мы сможем стать немного ближе к тому, чтобы иметь шанс выиграть гонку. Так что я действительно верю, что мы сможем одержать победу на одном из Гран-при этого сезона», — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.