Штайнер рассказал, почему Шумахер порадовался замене Мазепина на Магнуссена

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилот его команды Мик Шумахер испытывал радость, когда узнал, что его новым напарником станет Кевин Магнуссен после ухода Никиты Мазепина.
«Это лучшее, что могло с ним случиться. Он был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали контракт с Кевином, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нём, пытается помогать, когда может, и при этом не стремится бороться с ним. Мику очень повезло, что у него есть такой товарищ по команде, как Кевин. Он может учиться у него как у человека и как у пилота. Сейчас Мик в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году», — приводит слова Штайнера RedBull.com.
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
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