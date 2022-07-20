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Штайнер рассказал, почему Шумахер порадовался замене Мазепина на Магнуссена

Штайнер рассказал, почему Шумахер порадовался замене Мазепина на Магнуссена
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что пилот его команды Мик Шумахер испытывал радость, когда узнал, что его новым напарником станет Кевин Магнуссен после ухода Никиты Мазепина.

«Это лучшее, что могло с ним случиться. Он был очень рад, когда я сказал ему, что мы подписали контракт с Кевином, потому что Кевин умеет сотрудничать. Он заботится о нём, пытается помогать, когда может, и при этом не стремится бороться с ним. Мику очень повезло, что у него есть такой товарищ по команде, как Кевин. Он может учиться у него как у человека и как у пилота. Сейчас Мик в гораздо лучшем положении, чем в прошлом году», — приводит слова Штайнера RedBull.com.

Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».

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