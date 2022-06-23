Мазепин и ещё 5 гонщиков Формулы-1, которые уходили из команд по самым необычным причинам

От драки с руководством до излишней преданности спонсору, который потом сам кинет гонщика.

Одним из главных гоночных ньюсмейкеров последних дней стал пилот молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, которому удалось «отличиться» достаточно оригинальным способом. Эстонский гонщик во время игрового стрима произнёс одно из неполиткорректных слов, чем изрядно ошарашил западную общественность. Реакция со стороны руководства «Ред Булл» последовала незамедлительно: Випс был отстранён от всех командных обязанностей до полного расследования инцидента. Далеко не факт, что этот скандал послужит причиной выхода эстонца из гоночной системы «быков». Впрочем, история Формулы-1 помнит немало оригинальных поводов для прекращения сотрудничества между пилотом и командой. Представляем вашему вниманию шесть самых необычных причин.

Новость по теме В «Ред Булл» отстранили Юри Випса за оскорбление на расовой почве

Жан Бера («Феррари»). Гонщик ударил менеджера команды по лицу

Жан Бера – один из самых недооценённых пилотов 1950-х. На фоне своих более статусных коллег французский гонщик несколько затерялся в истории «Королевских гонок». В середине десятилетия Бера достаточно неплохо выступал за «Мазерати» и к 1959 году привлёк внимание самого Энцо Феррари: после гибели Муссо и Колинза, а также ухода из команды Майка Хоторна итальянцы серьёзно обновили пилотский состав. Переход в столь статусную конюшню открывал перед французом массу возможностей, да только вот Бера ими так и не воспользовался.

Проводя свой третий официальный Гран-при за рулём «Феррари» на родной трассе «Реймс-Гу», шедший на третьей позиции Жан Бера был вынужден сойти с дистанции из-за прогоревшего поршня. Сей факт настолько расстроил француза, что он не побоялся жёстко раскритиковать команду и предоставленную ему машину в интервью газете L'Equipe. Разговор Жана с местным корреспондентом заинтересовал даже Энцо Феррари. Комендаторе потребовал от своего пилота принести публичные извинения: данное сообщение он передал через менеджера команды Ромоло Тавони.

Бера, мягко говоря, не оценил корпоративную политику «Скудерии»: диалог вышел настолько эмоциональным, что в ходе разговора Жан ударил Тавони по лицу. Вопиющий скандал!

Узнав о случившемся, Энцо Феррари экстренно вызвал гонщика «на ковёр» – в Маранелло. Комендаторе вновь потребовал от Жана публичных извинений – на сей раз за более серьёзный проступок. Гордый француз снова ответил отказом. На этом история взаимоотношений «Феррари» и Бера предсказуемо подошла к концу.

Карлос Ройтеманн («Уильямс»). Началась Фолклендская война

История Ройтеманна – один из самых ярких примеров вмешательства политических процессов в размеренный мир Формулы-1. После неудачного сезона в «Лотусе» карьеру Карлоса спас переход в набирающий обороты «Уильямс». К 1981 году Ройтеманн настолько освоился в новом коллективе, что не побоялся бросить вызов действующему чемпиону и лидеру команды Алану Джонсу, тем самым наплевав на командную тактику. В итоге именно Ройтеманн в том сезоне боролся за титул с Нельсоном Пике: до заветного чемпионства не хватило всего лишь одного зачётного балла.

Карлос Ройтеманн и Алан Джонс Фото: Don Morley/Getty Images

По окончании чемпионата Алан Джонс попрощался с командой сэра Фрэнка, и аргентинец должен был стать единоличным лидером «Уильямса». В следующем сезоне команда из Гроува по-прежнему была способна бороться за победы – для Карлоса это был отличный шанс вновь вступить в борьбу за чемпионский титул. Однако, проведя всего две стартовые гонки сезона, Ройтеманн неожиданно покинул британский коллектив.

Официальных комментариев по этому поводу Карлос не давал. Но самая распространённая версия гласит, что разорвать отношения с британским «Уильямсом» Ройтеманна побудила развернувшаяся между Аргентиной и Великобританией Фолклендская война. Даже ходили слухи, что данное решение Карлос принял с прицелом на политическую карьеру. К слову, в будущем Ройтеманн будет занимать пост губернатора провинции Санта-Фе на протяжении долгих 12 лет. А что касается сезона-1982, то чемпионом по итогу стал изначально второй пилот «Уильямса» Кеке Росберг. Нужно ли говорить, какими шансами на титул располагал бы аргентинец, останься он в Ф-1.

Микеле Альборето («Тиррелл»). Конфликт интересов табачных спонсоров

Ничего личного, это просто бизнес. Пожалуй, именно этой фразой можно описать историю, приключившуюся с Альборето летом 1989-го. После пяти лет, проведённых в красных цветах «Феррари», итальянский пилот вернулся в хорошо знакомый коллектив Кена Тиррелла. Впрочем, в составе британской команды Микеле продержался совсем уж недолго – всего лишь шесть гонок.

В преддверии Гран-при Франции испытывающему финансовые затруднения «Тирреллу» повезло подписать спонсорское соглашение с табачной компанией «Кэмел». Именно эта сделка и стала причиной ухода Альборето из британской команды. Дело в том, что на тот момент у Микеле был свой личный спонсор «Мальборо». А поскольку покровители пилота и команды являлись конкурентами на табачном рынке, руководство «Тиррелла» настоятельно рекомендовало итальянцу расторгнуть корпоративно неправильное соглашение с «Мальборо».

В итоге Альборето отказался разрывать отношения с личным спонсором: именно «Мальборо» выплачивал ему зарплату. Кену Тирреллу ничего не оставалось, кроме как указать своенравному пилоту на дверь. В поисках замены Микеле британская команда предоставила шанс подающему надежды юниору Жану Алези. Происходящее дальше – уже история.

А что касается самого Альборето, то итальянец вскоре лишился спонсорского контракта с «Мальборо»: табачная компания потеряла интерес к пилоту из-за того, что тот….остался без команды, пусть даже по причине безумной преданности бренду. В итоге Микеле всё же нашёл себе гоночную конюшню на оставшуюся часть сезона, подписав соглашение с «Лярруссом». По иронии судьбы, спонсором этой команды был всё тот же «Кэмел».

Бертран Гашо («Джордан»). Гонщик угодил в тюрьму

В историю Формулы-1 Бертран Гашо вошёл как тот самый пилот, благодаря которому Михаэль Шумахер дебютировал в «Королевских гонках». Гран-при Бельгии 1991 года уроженец Люксембурга пропускал, так как оказался в тюрьме: в декабре 1990-го Бертран вспылил на дорогах Лондона, выясняя отношения после незначительного ДТП, и пустил в ход газовый баллончик.

По итогам лондонского инцидента было запущено судебное разбирательство, растянувшееся на несколько месяцев. Окончательный приговор гонщику был вынесен за неделю до Гран-при Бельгии – 18 месяцев лишения свободы. Таким образом, Гашо открыл путь в Ф-1 будущей легенде автоспорта.

Серхио Перес, Ким Кардашьян и Бертран Гашо в 2015 году Фото: Rick Diamond/Getty Images

Впрочем, апелляционный суд чуть позже смягчил наказание Бертрану: уже через два месяца гонщик вышел на свободу. Однако в «Джордане» на Гашо, мягко говоря, уже не рассчитывали. За то время, пока Мистер Европа отбывал наказание, на его месте в болиде 191 успели побывать трое разных пилотов – Шумахер, Морено и Дзанарди (последний остался в команде до конца сезона).

Что касается самого Гашо, то ему всё же удалось вернуться в Ф-1 в 1991 году: перед финальным Гран-при сезона он договорился с командой «Ляррусс». В будущем Бертран проведёт в «Королевских гонках» ещё три сезона, каждый из которых в составе аутсайдеров.

Юдзи Идэ («Супер Агури»). Аннулирование суперлицензии

История Ф-1 помнит немало примеров, когда команда выставляла пилота за дверь по причине неудовлетворительных результатов. Однако Юдзи Идэ пошёл дальше и с Формулой-1 распрощался не из-за решения отдельно взятой гоночной конюшни, а по инициативе ФИА.

Своим появлением в «Королевских гонках» Идэ целиком и полностью обязан Агури Судзуки, который в 2006 году запустил крайне интересный проект под названием «Супер Агури». Босс гоночной конюшни стремился сделать своё детище неким воплощением Японии в Формуле-1: моторы «Хонда», шины «Бриджстоун», тандем пилотов из Страны восходящего солнца. И если кандидатура Такумы Сато не вызывала никаких вопросов, то вот появление в пелотоне Юдзи Идэ не могло не настораживать, ведь практически всю свою гоночную карьеру японский новичок провёл у себя на родине.

Юдзи Идэ на Гран-при Австралии Фото: Mark Thompson/Getty Images

На протяжении первых трёх этапов Юдзи постоянно ошибался и заметно проигрывал более опытному напарнику. Вполне возможно, уже тогда Агури Судзуки размышлял на тему целесообразности нахождения Идэ в команде, но выгнать пилота так и не успел – за него это сделали люди из ФИА.

На первом круге четвёртой гонки сезона, проходившей в Имоле, Юдзи просто-напросто вынес с трассы Кристиана Альберса – по пути в гравий «Мидлэнд» голландца совершил несколько кульбитов. Реакция со стороны ФИА последовала незамедлительно: сначала международная федерация порекомендовала «Супер Агури» временно отстранить Идэ от участия в гонках, а затем и вовсе аннулировала суперлицензию японца. На этом формульная карьера Идэ подошла к своему логическому завершению.

Никита Мазепин («Хаас»). Прекращение сотрудничества из-за внешнеполитической обстановки

В какой-то степени ситуация Мазепина чем-то напоминает историю Карлоса Ройтеманна из 1982-го: в обоих случаях в спорт вмешалась политика. Но в то же время нельзя забывать о ключевых различиях в этих двух историях. Если Ройтеманн покинул «Уильямс», исходя из собственных побуждений, то вот Мазепин распрощался с «Хаасом» по инициативе самой команды. Руководство американской конюшни решило, что в нынешних реалиях сотрудничество с российским пилотом и главным его спонсором «Уралкалием» просто не представляется возможным.

Впервые за 72 года существования чемпионата под названием Формула-1 причиной отстранения гонщика от любых обязанностей в команде послужил его паспорт. Впрочем, обвинять во всех смертных грехах «Хаас» тоже не стоит: очевидно, что команда оказалась в непростой ситуации, особенно с учётом «российской» ливреи на болиде. Нам лишь только остаётся надеяться, что принадлежность пилота к той или иной национальности больше никогда не станет причиной его изгнания из «Королевских гонок».