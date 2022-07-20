Хилл: во Франции «Мерседес» преподнесёт сюрприз. Думаю, Хэмилтон победит в гонке

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал прогноз по поводу предстоящего Гран-при Франции.
«Во Франции будет гладкая трасса. Это может помочь «Мерседесу», если они ещё не устранили полностью свои проблемы с дельфинированием.
Кто победит? Я выберу Льюиса Хэмилтона. Думаю, что в гонке опять произойдёт какой-нибудь инцидент между лидерами. Там немного сложный первый поворот на трассе, маленькая шикана. Допустим, Шарль Леклер потеряет переднее крыло, или Макс Ферстаппен получит повреждение, или что-то в этом роде.
Возможно, даже по чистому темпу «Мерседес» преподнесёт сюрприз, потому что в последнее время Льюис был очень, очень быстр.
Поэтому для меня первая тройка выглядит так: Льюис первый, Джордж Расселл второй и Карлос Сайнс третий. Как вам такой вариант?» — приводит слова Хилла Racingnews365.
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