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Хилл: во Франции «Мерседес» преподнесёт сюрприз. Думаю, Хэмилтон победит в гонке

Хилл: во Франции «Мерседес» преподнесёт сюрприз. Думаю, Хэмилтон победит в гонке
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл дал прогноз по поводу предстоящего Гран-при Франции.

«Во Франции будет гладкая трасса. Это может помочь «Мерседесу», если они ещё не устранили полностью свои проблемы с дельфинированием.

Кто победит? Я выберу Льюиса Хэмилтона. Думаю, что в гонке опять произойдёт какой-нибудь инцидент между лидерами. Там немного сложный первый поворот на трассе, маленькая шикана. Допустим, Шарль Леклер потеряет переднее крыло, или Макс Ферстаппен получит повреждение, или что-то в этом роде.

Возможно, даже по чистому темпу «Мерседес» преподнесёт сюрприз, потому что в последнее время Льюис был очень, очень быстр.

Поэтому для меня первая тройка выглядит так: Льюис первый, Джордж Расселл второй и Карлос Сайнс третий. Как вам такой вариант?» — приводит слова Хилла Racingnews365.

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