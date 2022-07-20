Чикаго примет первый в истории этап NASCAR на улицах города

Пресс-служба NASCAR объявила о проведении первой в истории гонки по улицам города в 2023 году. В следующем сезоне высшего дивизиона NASCAR приедет на городскую трассу в Чикаго, где 1–2 июля 2023 года состоится один из этапов чемпионата.
Первая планировка трассы прошла в виртуальной реальности — на гоночном симуляторе iRacing. Именно эта трасса использовалась в чемпионате eNASCAR iRacing Pro Invitational Series 2021 года, после чего организаторы чемпионата и захотели воплотить данный проект в жизнь.
Трасса в Чикаго заменит слот в календаре чемпионата, ранее принадлежавший легендарной трассе Road America.
Сезон-2023 чемпионата NASCAR Cup стартует 5 февраля гонкой в Лос-Анджелесе, однако первый зачётный этап чемпионата по традиции пройдёт в Дайтоне. Он состоится 19 февраля 2023 года.
Права на видео принадлежат NASCAR. Посмотреть видео можно на YouTube-канале NASCAR.
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