Формула-1. Гран-при Франции. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 22 июля, на стационарном автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Франции. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 мск, вторая начнётся в 18:00.
После одиннадцати первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Франции Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Франции Формулы-1
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