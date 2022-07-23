Формула-1. Гран-при Франции. Квалификация. Онлайн-трансляция
Поделиться
Сегодня, 23 июля, состоится квалификация 12-го этапа сезона-2022 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Франции. Этап принимает стационарный автодром «Поль Рикар» в Ле-Кастелле. Начало квалификации запланировано на 17:00 мск.
После одиннадцати первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал тот же Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Франции. Онлайн-трансляция квалификации
Комментарии
- 23 июля 2022
-
15:44
-
15:35
-
15:15
-
15:00
-
14:40
-
14:27
-
14:17
-
13:37
-
13:32
-
12:32
-
12:29
-
12:08
-
11:53
-
11:16
-
11:08
-
10:58
-
10:17
-
10:17
-
10:00
-
09:48
-
09:30
-
01:36
-
00:54
-
00:04
- 22 июля 2022
-
22:48
-
21:52
-
20:58
-
20:56
-
20:35
-
19:04
-
18:51
-
18:00
-
16:54
-
16:32
-
16:26
Партнерский контент