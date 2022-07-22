Сайнс — лучший по итогам второй тренировки ГП Франции, Леклер — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В Ле-Кастелле завершилась вторая свободная практика Гран-при Франции Формулы-1. Лучший результат по её итогам показал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат продемонстрировал напарник Карлоса Шарль Леклер. Третьим стал пилот «Ред Булл», лидер чемпионата мира Макс Ферстаппен.
Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон по итогам тренировки стал пятым.
Формула-1. Гран-при Франции. Вторая свободная практика:
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.32,527
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,101
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,550
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,764
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,990
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,080
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1,379
8. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,401
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,457
10. Серхио Перес («Ред Булл») +1,533
11. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,732
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,737
13. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,893
14. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,013
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +2,068
16. Александер Албон («Уильямс») +2,126
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,127
18. Эстебан Окон («Альпин») +2,133
19. Мик Шумахер («Хаас») +2,668
20. Николас Латифи («Уильямс») +2,885.
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