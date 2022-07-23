Сайнс рассказал о помощи Леклеру и разочаровании из-за потери шансов на поул

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своей помощи Шарлю Леклеру в квалификации Гран-при Франции. Сам испанец будет стартовать с конца решётки из-за перебора элементов силовой установки.



«Такой план был весь уикенд: пройти в третий сегмент и там создать Шарлю слипстрим. Даже без тренировки я более-менее знал, как создать хороший воздушный мешок, и всё сработало хорошо. В этом году нас много критиковали по поводу стратегии, но сегодняшний день показал, что мы сплочённая команда, очень хорошо ладим. У нас очень хорошая атмосфера, мы стремимся по максимуму помочь друг другу.



Будет ли Шарлю труднее без меня впереди? Думаю, ему от этого будет легче! Я был очень быстр весь уикенд, и мой круг во втором сегменте это доказывает. Теперь Шарлю придётся самому бороться завтра с Максом, но я верю, что он в состоянии справиться. Думаю, наша машина в каждой гонке была очень быстра. Всё зависит от старта и верной стратегии — и я уверен, что с ней команда справится.



В этот уикенд я очень быстр, так что сейчас немного разочаровывающая ситуация: что всё это в уикенд, когда я чувствую себя лучше всего, чувствую себя в машине как дома. Но я рад, что Шарль заработал поул», — приводит слова Сайнса RacingNews365.