Хорнер считает, что «Ред Булл» проиграл бы в квалификации даже без слипстрима от Сайнса
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Франции.
«Возможно, без слипстрима от Сайнса мы бы оказались на десятую или полторы ближе к Леклеру, но сегодня у «Феррари» было преимущество по скорости на одном круге.
Мы увидели два совершенно разных подхода к гонке. «Феррари» использует больше прижимной силы, у нас же, наоборот, крылья меньше. Обе наши машины в лидерах, два «Ред Булл» против одной «Феррари». Это всегда интересно с точки зрения тактики», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.
Напомним, напарник Шарля Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс будет стартовать последним из-за замены силовой установки. Макс Ферстаппен будет стартовать в гонке вторым, Серхио Перес — третьим.
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