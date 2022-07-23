Хорнер считает, что «Ред Булл» проиграл бы в квалификации даже без слипстрима от Сайнса

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер подвёл итоги квалификации Гран-при Франции.



«Возможно, без слипстрима от Сайнса мы бы оказались на десятую или полторы ближе к Леклеру, но сегодня у «Феррари» было преимущество по скорости на одном круге.



Мы увидели два совершенно разных подхода к гонке. «Феррари» использует больше прижимной силы, у нас же, наоборот, крылья меньше. Обе наши машины в лидерах, два «Ред Булл» против одной «Феррари». Это всегда интересно с точки зрения тактики», — приводит слова Кристиана Хорнера Sky Sports.



Напомним, напарник Шарля Леклера по «Феррари» Карлос Сайнс будет стартовать последним из-за замены силовой установки. Макс Ферстаппен будет стартовать в гонке вторым, Серхио Перес — третьим.