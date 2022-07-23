Леклер признался, что пилоты «Феррари» провалили первую попытку создать слипстрим

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал помощь со стороны партнёра по команде Карлоса Сайнса в квалификации Гран-при Франции. Монегаск признал, что в первой попытке в третьем сегменте они с Сайнсом не сумели создать верный слипстрим.



«На первом круге, вероятно, мы оказались слишком близко в восьмом-девятом поворотах, так что я слегка там потерял, проехал неидеально. А на втором круге мы адаптировались, всё прошло лучше. Мы хорошо поработали в плане радиопереговоров, и Карлос здорово мне помог.



Мы не отрабатывали это до третьего сегмента. Но мы хорошо поработали между первой и второй попытками в Q3. Мы добились хорошего шага в правильном направлении», — приводит слова Леклера Autosport.