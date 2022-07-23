«Думал, что у меня прокол!» Гасли не понимает своего провала в квалификации ГП Франции

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал лишь 16-й результат в квалификации Гран-при Франции.
«Я невероятно расстроен, потому что вчерашний день был многообещающим, а сегодня с утра ощущения от машины оказались совсем другими. В третьей практике я просто начал намного больше скользить, в квалификации было то же самое. Круги были чистыми, но я сильно скользил во всех медленных поворотах, не было сцепления. Я не совсем понимаю, как мы потеряли так много после пятницы.
На быстром круге меня почти развернуло — я думал, что у меня прокол! Нужно проверить с ребятами, что именно случилось. Вообще не здорово. Последняя попытка, определённо, была худшей, но в целом это была лишь часть общей тенденции с утра. У меня просто были сильные проблемы с задом машины, который скользил почти везде», — приводит слова Гасли The Race.
- 23 июля 2022
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