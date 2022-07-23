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Вольф: «Мерседес» не оправдывает собственных ожиданий

Вольф: «Мерседес» не оправдывает собственных ожиданий
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф подвёл итоги квалификации Гран-при Франции Формулы-1.

«Льюис проделал отличную работу. Вероятно, он извлёк из машины больше, чем она имеет. Мы отстаём, не оправдываем собственных ожиданий, которые были перед уикендом. В целом наша техника недостаточно быстра, и вы можете это видеть.

В этот уикенд мы экспериментировали с уровнем заднего антикрыла и температурой шин. Как только мы использовали новые покрышки в третьем сегменте, то знали, что будем третьими по скорости, как это было весь сезон. Но это недостаточно хорошо для нас. Как бы то ни было, мы будем упорно работать сегодня вечером и попробуем оказаться в более сильном положении в гонке», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

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