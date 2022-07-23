Ферстаппен отреагировал на помощь Леклеру со стороны Сайнса

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал тактику «Феррари» в квалификации Гран-при Франции Формулы-1. Карлос Сайнс, несмотря на неизбежный штраф за перебор элементов силовой установки, пробился в третий сегмент квалификации и там помог партнёру по команде Шарлю Леклеру, организовав для него слипстрим на обеих попытках монегаска. Это помогло Леклеру опередить Ферстаппена с большим преимуществом и взять поул.



«Мы [с Серхио] оба пытались добиться наилучшего результата в квалификации. А у Карлоса ситуация была несколько иная, ведь он стартует с конца решётки. Так что я думаю, что это было умное решение. Вероятно, если одному из нас придётся стартовать сзади, то может произойти что-то похожее», — приводит слова Ферстаппена RaceFans.

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