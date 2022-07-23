Марко объяснил, почему Перес не дал слипстрим Ферстаппену в квалификации Гран-при Франции

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко объяснил, почему австрийская команда не стала пытаться использовать слипстрим в квалификации Гран-при Франции.



«Мерседес» был слишком близко, так что мы не хотели рисковать. У нас точно не было оптимального баланса, так что «Феррари» оказалась лучше готова. Поэтому жертвовать Пересом было бессмысленно. Леклер попросту был слишком быстр», — приводит слова Хельмута Марко GPBlog.



Напомним, победу по итогам квалификации отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третий результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес.



Гонка Гран-при Франции состоится завтра, 24 июля.



Лидирует в чемпионате в преддверии очередного этапа Макс Ферстаппен, Шарль Леклер занимает вторую позицию. Перес располагается на третьем месте в личном зачёте.