Шарль Леклер попал в аварию и сошёл, лидируя на Гран-при Франции

В настоящее время на стационарном автодроме «Поль Рикар» в Ле-Кастелле проходит гонка 12-го этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Франции. Один из лидеров чемпионата, монегаск Шарль Леклер, был вынужден сойти с дистанции. На момент схода он лидировал. По первым сообщениям, у Шарля возникли проблемы с педалью, после чего он оказался в отбойнике.



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Формула-1. Гран-при Франции — 2022. Онлайн-трансляция гонки.

Напомним, возглавляет общий зачёт пилотов в настоящее время гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, на счету которого 208 очков. У Леклера, идущего на второй позиции, 170 баллов.

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