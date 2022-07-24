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Формула-1 Гран-при Франции: онлайн-трансляция гонки 24 июля, главные события, лайв

Леклер и Ферстаппен снова сразятся за победу! Кто выдержит адскую жару во Франции? LIVE
Дмитрий Захарченко
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В субботу «Феррари» оказалась быстрее, но есть много поводов для беспокойства.

Сегодня нас ждёт гонка 12-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Франции. По традиции в борьбе за победу сойдутся Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, стартующие с двух первых позиций. В субботу Леклер при поддержке Карлоса Сайнса уверенно взял поул, но вопросы к «Феррари» есть: машина итальянцев заметно медленнее на прямых, и если монегаск не оторвётся от голландца или вовсе пропустит его на старте, то потом может стать добычей «Ред Булл». Опять же, никто не знает, чьи шины выдержат лучше в жарких условиях на трассе «Поль Рикар».

Все подробности — в нашем лайве. Гонка стартует в 16:00 мск, а до неё следим за другими событиями на трассе!

Иваса впервые победил в Формуле-2
Live Дмитрий Захарченко

Иваса впервые победил в Формуле-2

А Аюму Иваса благополучно пересекает линию финиша и одерживает первую в своей карьере победу в гонке Формулы-2!

Второе место занимает Тео Пуршер, а в сражении за третью строчку Фредерик Вести сдержал Фелипе Друговича. Топ-5 замыкает Джек Дуэн, опередивший Лиама Лоусона и Джехана Дарувалу, на восьмой позиции финиширует Клемент Новалак, девятым становится Рой Ниссани, а десятым — Энцо Фиттипальди.

Финиш: 1 Иваса, 2 Пуршер, 3 Вести, 4 Другович, 5 Дуэн, 6 Лоусон, 7 Дарувала, 8 Новалак, 9 Ниссани, 10 Фиттипальди.

В общем зачёте преимущество Друговича сократилось незначительно — идущего вторым Пуршера бразилец опережает на 39 очков и гарантированно сохранит первую строчку при любом исходе следующего этапа. Сарджент после технических проблем откатился на третье место и проигрывает уже 55 баллов, четвёртым по-прежнему идёт Дарувала, а на пятую строчку поднялся Лоусон.

Общий зачёт: 1 Другович (173 очка), 2 Пуршер (134), 3 Сарджент (118), 4 Дарувала (94), 5 Лоусон (79), 6 Дуэн (78), 7 Фиттипальди (76), 8 Вести (75), 9 Иваса (72), 10 Армстронг (69).

11:46 Дмитрий Захарченко

Технические проблемы Версхора на последнем круге! Ричард останавливается напротив пит-уолла на стартовой прямой!

11:41 Дмитрий Захарченко

Фелипе Другович на прямой «Мистраль» проходит Джека Дуэна в борьбе за четвёртое место. На фоне второго места Пуршера Друговичу нужно минимизировать потери и в данный момент в рамках текущей гонки Фелипе уступает французу пять очков — не так и критично на фоне отрыва в 40 с лишним баллов…

27-й круг: 1 Иваса, 2 Пуршер, 3 Вести, 4 Другович, 5 Дуэн, 6 Лоусон, 7 Дарувала, 8 Версхор, 9 Ниссани, 10 Новалак.

11:28 Дмитрий Захарченко

Дуэн атакует Пуршера в борьбе за второе место и ошибается — Джека разворачивает в шикане после слишком активной атаки поребрика! Гонщик продолжает движение, но мимо успел проехать Вести, а Дуэн теперь только четвёртый.

Фото: twitter.com/formula2

А чуть позади этой пары прорывается Дарувала: на свежих шинах Джехан опередил Версхора и Ниссани и теперь идёт седьмым.

26-й круг: 1 Иваса, 2 Пуршер, 3 Вести, 4 Дуэн, 5 Другович, 6 Лоусон, 7 Дарувала, 8 Версхор, 9 Ниссани, 10 Новалак.

11:10 Дмитрий Захарченко

В конце десятого круга лидеры начинают совершать обязательные пит-стопы — первыми из топ-10 на пит-лейн свернули Пуршер и Випс. Механики Юри закопались с задним левым колесом — что стоило гонщику порядка 12 секунд, и на трассу он вернулся позади Ниссани и Новалака, остановившихся ранее.

На 12-м круге в боксы сворачивает Логан Сарджент — и у него технические проблемы! Американец заглох и не может продолжить движение — механики пытаются помочь пилоту, но гонка, похоже, окончена…

Фото: twitter.com/formula2

Кругом спустя на пит-лейн ныряют Дуэн и Другович — причём Фелипе стартовал на «харде» и теперь, за 16 кругов до финиша, переходит на «софт».

Иваса, Вести и Версхор уезжают в боксы в конце 14-го круга, Лоусон останавливается после 17-го, а Дарувала — после 18-го.

Волна пит-стопов почти завершена — в лидеры возвращается Иваса.

19-й круг: 1 Иваса, 2 Пуршер, 3 Дуэн, 4 Вести, 5 Кордил, 6 Другович, 7 Лоусон, 8 Ниссани, 9 Версхор, 10 Дарувала.

11:00 Дмитрий Захарченко

Сейфти-кар свернул в боксы после пятого круга — гонка продолжается в боевом режиме. В топ-6 позиции без изменений, а вот Лоусон в первом повороте прошёл Друговича и поднялся на седьмую строчку.

6-й круг: 1 Иваса, 2 Дуэн, 3 Сарджент, 4 Вести, 5 Пуршер, 6 Випс, 7 Лоусон, 8 Другович, 9 Версхор, 10 Дарувала.

10:51 Дмитрий Захарченко

Столкновение Армстронга и Хаугера в 12-м повороте! Автомобиль безопасности на трассе.

Фото: twitter.com/formula2

10:51 Дмитрий Захарченко

Стартовала гонка Формулы-2: Джек Дуэн блестяще разогнался с третьей стартовой позиции и вышел в лидеры гонки ещё до первого поворота!

Фото: twitter.com/formula2

Но ненадолго — перед эской на прямой «Мистраль» Иваса опередил Дуэна! Сарджент теперь только третий.

Фото: twitter.com/formula2

1-й круг: 1 Иваса, 2 Дуэн, 3 Сарджент, 4 Вести, 5 Пуршер, 6 Випс, 7 Другович, 8 Лоусон, 9 Версхор, 10 Дарувала.

10:35 Дмитрий Захарченко

Гоночное воскресенье в Ле-Кастелле начинается с гонки Формулы-2. Дирекция гонки на десять минут задержала старт — прогревочный круг начнётся в 10:45.

Фото: twitter.com/formula2

С поула стартует победитель двух последних этапов Логан Сарджент, первый ряд с ним разделит Аюму Иваса. С третьей и четвёртой позиции стартуют Фредерик Вести и Джек Дуэн, а лидер чемпионата Фелипе Другович начнёт гонку шестым — разделив третий ряд с Тео Пуршером, одним из главных своих соперников.

Лиам Лоусон, накануне выигравший короткую гонку, стартует девятым — позади Юри Випса и Маркуса Армстронга из «Хайтека».

Фото: twitter.com/Formula2

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