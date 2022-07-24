В субботу «Феррари» оказалась быстрее, но есть много поводов для беспокойства.

Леклер и Ферстаппен снова сразятся за победу! Кто выдержит адскую жару во Франции? LIVE

Сегодня нас ждёт гонка 12-го этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Франции. По традиции в борьбе за победу сойдутся Шарль Леклер и Макс Ферстаппен, стартующие с двух первых позиций. В субботу Леклер при поддержке Карлоса Сайнса уверенно взял поул, но вопросы к «Феррари» есть: машина итальянцев заметно медленнее на прямых, и если монегаск не оторвётся от голландца или вовсе пропустит его на старте, то потом может стать добычей «Ред Булл». Опять же, никто не знает, чьи шины выдержат лучше в жарких условиях на трассе «Поль Рикар».

Все подробности — в нашем лайве. Гонка стартует в 16:00 мск, а до неё следим за другими событиями на трассе!