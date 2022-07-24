Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Торпедо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Феррари» обратилась к Леклеру после его аварии на Гран-при Франции

«Феррари» обратилась к Леклеру после его аварии на Гран-при Франции
Комментарии

Пресс-служба «Феррари» поддержала пилота команды монегаска Шарля Леклера после гонки Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, у Леклера, шедшего лидером, возникли проблемы с управлением, после чего он врезался в отбойник и выбыл из соревнований.

«Всегда с тобой», – опубликовал пост официальный аккаунт «Феррари» в социальных сетях.

Победителем гонки Гран-при Франции стал пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен. Второе и третье место заняли гонщики «Мерседеса» – британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.

Гран-при Франции. Гонка.

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 53 круга.
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +10.587.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +16.495.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +17.310.
5. Карлос Сайнс («Феррари») +28.872.
6. Фернандо Алонсо («Альпин») +42.879.
7. Ландо Норрис («Макларен») +52.026.
8. Эстебан Окон («Альпин») +56.959.
9. Даниэль Риккардо («Макларен») +1:00.372.
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1:02.549.
11. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1:04.494.
12. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:05.448.
13. Александер Албон («Уильямс») +1:08.565.
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1:16.666.
15. Мик Шумахер («Хаас») +1:20.394.
Гуаньюй Чжоу, Николас Латифи, Кевин Магнуссен, Юки Цунода, Шарль Леклер — сошли.

Новость по теме
«Я теряю слишком много очков». Леклер взял на себя вину за сход с ГП Франции
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022