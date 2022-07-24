Сайнс высказался о решении «Феррари» позвать его на пит-стоп, лишивший шанса на подиум

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал спорное решение команды не рисковать и зазвать его на второй пит-стоп в гонке Гран-при Франции. Сайнс финишировал пятым, а без пит-стопа имел шанс закончить гонку третьим.



«Уверен, они покажут мне данные и информацию о шинах. Они были уверены, что я не доехал бы до конца. Мы должны доверять данным, потому что именно на них выстраиваем наши стратегии. Уверен, что они действовали с наилучшими намерениями. Когда ты идёшь третьим после старта последним, то последнее, чего ты хочешь, это ехать в боксы и терять 32 секунды. Вероятно, поэтому я хотел сильнее рискнуть. В итоге команда выбрала безопасный вариант, и я полностью это понимаю.



Приказ заехать во время борьбы с Чеко? Они были убеждены, что это хороший круг для пит-стопа. Я шёл на стратегию с двумя пит-стопами, но потом вдруг осознал, что иду четвёртым или третьим, и попытался доехать до конца. Команда спрашивала меня, справлюсь ли я, а я ответил, что мне надо подумать, потому что я хотел прочувствовать состояние шин. В итоге я сказал им, что не считаю это возможным. Но потом я обошёл Чеко и оказался в чистом воздухе на третьем месте, после чего сказал, что попробую.



Я опередил Чеко, рискуя жизнью. После этого у меня был настрой — давайте попробуем финишировать на подиуме, ведь я знал, что пит-стоп будет стоить 32 секунды. Но у них больше данных, чем у меня, и я последовал инструкции заехать. Уверен, мы всё вместе проанализируем», — приводит слова Сайнса GPFans.