Льюис Хэмилтон назвал причину сильного истощения на Гран-при Франции

Пилот команды «Мерседес» и семикратный победитель Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон рассказал о причинах сильного истощения в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле.

Напомним, ранее Хэмилтон сообщил, что, по ощущениям, потерял около трёх килограммов за выступление. И неспроста. Температура снаружи составила 30°С, а температура трассы перевалила за 50°С, в то время как у британца не сработала система подачи питья.

«Гонка получилась тяжёлой из-за того, что моя система подачи питья не сработала. Я ещё не смотрел свой вес, но вполне могу представить, что потерял около трёх килограммов. Так что сейчас я не могу дождаться, когда попью», – приводит слова пилота издание RaceFans.