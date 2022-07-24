Льюис Хэмилтон назвал причину сильного истощения на Гран-при Франции
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Пилот команды «Мерседес» и семикратный победитель Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон рассказал о причинах сильного истощения в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле.
Напомним, ранее Хэмилтон сообщил, что, по ощущениям, потерял около трёх килограммов за выступление. И неспроста. Температура снаружи составила 30°С, а температура трассы перевалила за 50°С, в то время как у британца не сработала система подачи питья.
«Гонка получилась тяжёлой из-за того, что моя система подачи питья не сработала. Я ещё не смотрел свой вес, но вполне могу представить, что потерял около трёх килограммов. Так что сейчас я не могу дождаться, когда попью», – приводит слова пилота издание RaceFans.
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