Бинотто объяснил решение позвать Сайнса на пит-стоп, лишивший его шанса на подиум

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение команды организовать испанцу Карлосу Сайнсу второй пит-стоп, лишивший его шанса на подиум в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, перед остановкой Сайнс шёл третьим.
«Мы не чувствуем, что выбор был правильным, – мы уверены в этом. Потому что на тот момент срок жизни шин был на исходе и было крайне рискованно идти до конца. Мы не считаем, что он увеличил бы разрыв до пяти секунд, ведь у него был пятисекундный штраф. Заехав же на пит-стоп, он показал лучшее время круга, а это очки. Так что это было самое безопасное и верное решение», – приводит слова Бинотто Sky Sports.
Ранее о решении «Феррари» позвать его на второй пит-стоп высказался и сам Сайнс.
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