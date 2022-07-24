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Хорнер: не думаю, что Шарль дарит очки Ферстаппену, ему просто не повезло

Хорнер: не думаю, что Шарль дарит очки Ферстаппену, ему просто не повезло
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу пилота «Феррари» Шарля Леклера, который был вынужден сойти с гонки во время Гран-при Франции из-за аварии.

«Я не думаю, что Шарль дарит очки Ферстаппену. Я не знаю, что способствовало его аварии. Он очень сильный гонщик.

Ферстаппен и Леклер? Эти два парня работают очень усердно и помогают друг другу становиться лучше. Наши машины находятся на грани в таких условиях.

Ему не повезло сегодня, иногда не везёт нам. Такое случается в течение сезона», — приводит слова Хорнера PlanetF1.

Ранее руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто прокомментировал решение команды организовать испанцу Карлосу Сайнсу второй пит-стоп, лишивший его шанса на подиум в гонке Гран-при Франции.

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