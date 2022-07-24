Марко: жаль, что Леклеру пришлось сойти. Это была бы борьба высочайшего уровня

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу итогов Гран-при Франции.
«Мы очень довольны Максом. Жаль, что Леклеру не повезло. Мы планировали сделать андеркат на том круге. Но что нас удивило – так это то, что шины держались лучше, чем мы ожидали, а обгонять при этом было намного сложнее. Вы также могли это видеть у «Мерседеса» и «Феррари».
Я не знаю точно, что произошло с Леклером. Мы слышали, что у него опять что-то случилось с педалью газа, – та же самая проблема, что была у него в Австрии.
Очень жаль, что всё так сложилось, потому что это была бы борьба высочайшего уровня, в которой мы, вероятно, имели бы преимущество. И, конечно, неприятно, что до этого он уже дважды сходил с дистанции из-за проблем с двигателем», — приводит слова Марко Racingnews365.
- 24 июля 2022
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