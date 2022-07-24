В ФИА объяснили неразбериху с виртуальным сейфти-каром на Гран-при Франции

Международная автомобильная федерация прокомментировала курьёзную ситуацию, произошедшую во время гонки Гран-при Франции, состоявшейся сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле.
Напомним, ранее пилот команды «Ред Булл», мексиканец Серхио Перес заявил, что из-за путаницы в сообщениях об окончании режима виртуального сейфти-кара он пропустил рестарт и уступил третью позицию Джорджу Расселлу из «Мерседеса».
«Второе сообщение об окончании режима VSC было отправлено из-за проблем с оборудованием, из-за чего произошло автоматическое дублирование, что и должно происходить в подобных случаях. Информация предоставляется всем командам одновременно. Начало же обратного отсчёта до окончания VSC, показываемое сигнальными панелями на трассе, всегда случайное», – говорится в сообщении ФИА.
- 24 июля 2022
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