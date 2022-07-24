Расселл рассказал, как Вольф поддержал его в гонке Гран-при Франции

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о выступлении в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле.
В частности, Расселл рассказал о роли босса команды Тото Вольфа, поддержавшего его после неудачной попытки обгона мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл». Позже британец обошёл Переса на рестарте, финишировав третьим.
«Всех нас переполняли эмоции. Я чувствовал, что сделал отличный ход против Переса, но в конечном итоге не преуспел. Однако наш темп всё-таки оказался выше. Мне понравилось слушать Тото по радио. Мы команда, но иногда вы чувствуете себя одиноко в машине. Да, вы делаете всё возможное, но не знаете о том, за чем следят инженеры. Порой они не понимают того, что вы чувствуете в машине, но обмен вниманием сближает», – приводит слова пилота издание Motorsport.
- 24 июля 2022
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:33
-
21:04
-
20:06
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:30
-
16:50
-
16:41
-
15:22
-
14:50
-
14:09
-
13:35
-
12:53
-
12:21
-
12:00
-
11:49
-
10:40
-
09:49
-
01:21