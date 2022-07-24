Расселл рассказал, как Вольф поддержал его в гонке Гран-при Франции

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл высказался о выступлении в гонке Гран-при Франции, прошедшей сегодня, 24 июля, в Ле-Кастелле.

В частности, Расселл рассказал о роли босса команды Тото Вольфа, поддержавшего его после неудачной попытки обгона мексиканца Серхио Переса из «Ред Булл». Позже британец обошёл Переса на рестарте, финишировав третьим.

«Всех нас переполняли эмоции. Я чувствовал, что сделал отличный ход против Переса, но в конечном итоге не преуспел. Однако наш темп всё-таки оказался выше. Мне понравилось слушать Тото по радио. Мы команда, но иногда вы чувствуете себя одиноко в машине. Да, вы делаете всё возможное, но не знаете о том, за чем следят инженеры. Порой они не понимают того, что вы чувствуете в машине, но обмен вниманием сближает», – приводит слова пилота издание Motorsport.