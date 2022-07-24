Ферстаппен — об отрыве от Леклера в 63 очка: лидерство несколько больше, чем должно быть

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал возросшее преимущество над Шарлем Леклером в общем зачёте сезона-2022. По итогам Гран-при Франции голландец опережает монегаска на 63 очка.



«По-прежнему очень важно набирать очки — даже в плохой день, как был у нас в Австрии. Конечно, такое лидерство — это здорово, но, вероятно, оно несколько больше, чем должно было быть, — если посмотреть на скорость обеих машин», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.



Общий зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 233 очка.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 163.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 144.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 127.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 70.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 56.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 37.

11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 19.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 12.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 4.

19. Александер Албон («Уильямс») — 3.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.