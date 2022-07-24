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Ферстаппен — об отрыве от Леклера в 63 очка: лидерство несколько больше, чем должно быть

Ферстаппен — об отрыве от Леклера в 63 очка: лидерство несколько больше, чем должно быть
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал возросшее преимущество над Шарлем Леклером в общем зачёте сезона-2022. По итогам Гран-при Франции голландец опережает монегаска на 63 очка.

«По-прежнему очень важно набирать очки — даже в плохой день, как был у нас в Австрии. Конечно, такое лидерство — это здорово, но, вероятно, оно несколько больше, чем должно было быть, — если посмотреть на скорость обеих машин», — приводит слова Ферстаппена Motorsport.

Общий зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 233 очка.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 163.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 144.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 127.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 70.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 56.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 37.
11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 19.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 12.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 4.
19. Александер Албон («Уильямс») — 3.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.

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