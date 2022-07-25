Феттель и Стролл прокомментировали борьбу на последнем круге гонки ГП Франции

Пилоты команды «Астон Мартин» Себастьян Феттель и Лэнс Стролл прокомментировали выступление в гонке Гран-при Франции, состоявшейся вчера, 24 июля, в Ле-Кастелле. Напомним, Стролл финишировал 10-м, Феттель – 11-м.

«У нас получился отличный первый круг, который и положил начало великолепной гонке. Мы продолжаем показывать себя в гонках. На последнем круге меня занесло на выходе из поворота, пришлось бороться с износом шин, но схватка с Себастьяном получилась отличной. Самое важное, что мы принесли очко для команды», – приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».

«Я расстроен, поскольку застрял на всю гонку в трафике, хотя это нормально, если стартуешь в середине. Не думаю, что команда могла достичь большего сегодня. У меня был шанс обогнать Лэнса на последнем круге, я был немного быстрее, но мы не боремся за одно очко, результат для команды остался бы прежним», – сказал Феттель.