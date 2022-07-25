Хэмилтон: у Ферстаппена огромный отрыв, он не должен упустить титул
Поделиться
Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном.
«Я очень сочувствую Шарлю, который, как и Карлос Сайнс, отлично выступал. Здорово, что «Феррари» удаётся демонстрировать такую скорость, но нелегко это поддерживать. Это тяжёлый труд. Но у них отличная команда и они будут работать дальше.
Да, я бы сказал, что отрыв огромный, так что Ферстаппен не должен упустить титул. Но нужно помнить, что случиться может всякое, так что советую «Феррари» прикладывать максимум усилий», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт ФИА.
Напомним, после Гран-при Франции отрыв Ферстаппена от Леклера вырос до 63 очков.
Комментарии
- 25 июля 2022
-
12:04
-
11:58
-
10:54
-
10:50
-
09:50
-
09:46
-
09:26
-
00:40
-
00:36
-
00:33
- 24 июля 2022
-
23:46
-
22:59
-
22:40
-
22:32
-
22:14
-
22:07
-
21:54
-
21:47
-
21:33
-
21:04
-
20:06
-
19:42
-
19:25
-
19:19
-
19:17
-
19:08
-
18:56
-
18:35
-
18:32
-
18:18
-
18:09
-
18:06
-
18:00
-
17:35
-
17:30
Партнерский контент