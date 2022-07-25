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Хэмилтон: у Ферстаппена огромный отрыв, он не должен упустить титул

Хэмилтон: у Ферстаппена огромный отрыв, он не должен упустить титул
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Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями от борьбы за чемпионство между Шарлем Леклером и Максом Ферстаппеном.

«Я очень сочувствую Шарлю, который, как и Карлос Сайнс, отлично выступал. Здорово, что «Феррари» удаётся демонстрировать такую скорость, но нелегко это поддерживать. Это тяжёлый труд. Но у них отличная команда и они будут работать дальше.

Да, я бы сказал, что отрыв огромный, так что Ферстаппен не должен упустить титул. Но нужно помнить, что случиться может всякое, так что советую «Феррари» прикладывать максимум усилий», — приводит слова Хэмилтона официальный сайт ФИА.

Напомним, после Гран-при Франции отрыв Ферстаппена от Леклера вырос до 63 очков.

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