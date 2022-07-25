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Марко рассказал, сколько гонок нужно выиграть Ферстаппену, чтобы стать чемпионом

Марко рассказал, сколько гонок нужно выиграть Ферстаппену, чтобы стать чемпионом
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Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко остался доволен итоговым результатом Макса Ферстаппена на Гран-при Франции. Теперь преимущество над Шарлем Леклерком в зачёте пилотов составляет 63 очка.

«Этого недостаточно. Мы хотим снова быть на первом месте в Будапеште. Я думаю, что нужно выиграть 10-12 гонок, чтобы иметь шанс завоевать титул чемпиона мира», — приводит слова Марко GPblog.

Общий зачёт:
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 233 очка.
2. Шарль Леклер («Феррари») — 170.
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 163.
4. Карлос Сайнс («Феррари») — 144.
5. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.
6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 127.
7. Ландо Норрис («Макларен») — 70.
8. Эстебан Окон («Альпин») — 56.
9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.
10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 37.
11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22.
12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 19.
13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16.
14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15.
15. Мик Шумахер («Хаас») — 12.
16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5.
18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 4.
19. Александер Албон («Уильямс») — 3.
20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.
21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.

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