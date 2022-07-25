Марко рассказал, сколько гонок нужно выиграть Ферстаппену, чтобы стать чемпионом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко остался доволен итоговым результатом Макса Ферстаппена на Гран-при Франции. Теперь преимущество над Шарлем Леклерком в зачёте пилотов составляет 63 очка.

«Этого недостаточно. Мы хотим снова быть на первом месте в Будапеште. Я думаю, что нужно выиграть 10-12 гонок, чтобы иметь шанс завоевать титул чемпиона мира», — приводит слова Марко GPblog.

Общий зачёт:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 233 очка.

2. Шарль Леклер («Феррари») — 170.

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 163.

4. Карлос Сайнс («Феррари») — 144.

5. Джордж Расселл («Мерседес») — 143.

6. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 127.

7. Ландо Норрис («Макларен») — 70.

8. Эстебан Окон («Альпин») — 56.

9. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 46.

10. Фернандо Алонсо («Альпин») — 37.

11. Кевин Магнусен («Хаас») — 22.

12. Даниэль Риккардо («Макларен») — 19.

13. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 16.

14. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 15.

15. Мик Шумахер («Хаас») — 12.

16. Юки Цунода («Альфа Таури») — 11.

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 5.

18. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 4.

19. Александер Албон («Уильямс») — 3.

20. Николас Латифи («Уильямс») — 0.

21. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») — 0.