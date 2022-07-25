Болельщики Леклера освистали под подиумом Ферстаппена, но поддержали Хэмилтона

Обозреватель Sky Sport Тед Кравиц сообщил, что во время награждения победителей Гран-при Франции фанаты пилота «Феррари» Шарля Леклера освистали Макса Ферстаппена.



«Когда Ферстаппен поднимался на подиум, то был освистан болельщиками Шарля Леклера. При этом Хэмилтона эти же болельщики поддержали. Понятно, что вы не можете быть любимцем везде, так что кого-то в любом случае освистать. В этот раз Макса Ферстаппена», — сказал Кравиц.



Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Франции в том числе благодаря ошибке Шарля Леклера, который в итоге был вынужден сойти с дистанции гонки. Вторым и третьим финишировали пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл.



За десять этапов до окончания сезона Макс Ферстаппен лидирует в общем зачёте пилотов, опережая Леклера на 63 очка. На третьей строчке расположился Серхио Перес.

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