Чемпион MotoGP Куартараро проведёт тесты болида Формулы-1 за «Мерседес»

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что действующий чемпион и лидер текущего сезона MotoGP Фабио Куартараро опробует болид «Мерседеса».



Ожидается, что заезды пройдут в конце года, что подтвердил и сам гонщик. Во время Гран-при Франции Куартараро посетил боксы «Мерседеса» и признался, что действительно готовится тестировать болид немецкой команды.



«Мы работаем над тем, чтобы опробовать болид Формулы-1 в конце нынешнего сезона, так что скрестим пальцы. Формула-1 сильно отличается от MotoGP, но тем не менее мне очень нравится. Надеюсь, однажды предоставится возможность сесть в машину», — сказал французский пилот «Ямахи».



Напомним, в 2019 году совместные тесты на болиде Формулы-1 и байке MotoGP провели Валентино Росси, тоже представлявший «Ямаху», и Льюис Хэмилтон.

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