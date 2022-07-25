Чемпион MotoGP Куартараро проведёт тесты болида Формулы-1 за «Мерседес»

Обозреватель Sky Sports Тед Кравиц сообщил, что действующий чемпион и лидер текущего сезона MotoGP Фабио Куартараро опробует болид «Мерседеса».
Ожидается, что заезды пройдут в конце года, что подтвердил и сам гонщик. Во время Гран-при Франции Куартараро посетил боксы «Мерседеса» и признался, что действительно готовится тестировать болид немецкой команды.
«Мы работаем над тем, чтобы опробовать болид Формулы-1 в конце нынешнего сезона, так что скрестим пальцы. Формула-1 сильно отличается от MotoGP, но тем не менее мне очень нравится. Надеюсь, однажды предоставится возможность сесть в машину», — сказал французский пилот «Ямахи».
Напомним, в 2019 году совместные тесты на болиде Формулы-1 и байке MotoGP провели Валентино Росси, тоже представлявший «Ямаху», и Льюис Хэмилтон.
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