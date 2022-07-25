Туррини сравнил Шарля Леклера с Михаэлем Шумахером

Итальянский журналист Лео Туррини сравнил поведение Шарля Леклера после аварии на Гран-при Франции с поведением Михаэля Шумахера.
«Мы ещё не готовы. Я без ума от Шарля Леклера, даже камни знают об этом. Я считаю его выдающимся талантом и уверен, что он ознаменует целую эпоху. Но в нынешнем сезоне Леклер допустил две серьёзные ошибки, а Ферстаппен — ноль.
Было больно видеть этого грустного парня после гонки, но я оценил его искренность. Леклер намного лучше радикальных фанатов, которые, как я надеюсь, скоро забудут о Формуле-1. Его поведение напомнило мне об эпизоде с Михаэлем Шумахером в Монако в 1996 году. Он стартовал тогда с поула, но вылетел с трассы после аварии на первом круге, после этого выйдя к журналистам и взяв всю вину на себя, защитив команду от каких бы то ни было подозрений», — написал Туррини в своём блоге.
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